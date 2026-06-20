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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائبة باكستانية: إعادة فتح المضيق وتأمين الملاحة يدعمان تعافي الاقتصاد الإيراني

مضيق هرمز
مضيق هرمز
عبد الخالق صلاح

قالت سحر كامران، عضو مجلس النواب الباكستاني، إن إعادة فتح المضيق واستكمال إجراءات العبور الآمن للسفن وناقلات النفط من بين الخطوات الأساسية التي يجب العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، لما لها من أهمية كبيرة في دعم الاستقرار الاقتصادي والتجاري بالمنطقة.

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن ضمان انسياب حركة التجارة والطاقة بشكل طبيعي يمثل عاملاً رئيسياً في ترسيخ التهدئة وتحويلها إلى مكاسب ملموسة على أرض الواقع.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات توفر لإيران فرصة مهمة لتحقيق التعافي الاقتصادي، لافتة إلى أن الالتزام بالتنفيذ وإظهار النوايا الحسنة والشفافية من مختلف الأطراف يمكن أن يسهم بصورة كبيرة في معالجة أسباب النزاع القائم.

وأكدت عضو مجلس النواب الباكستاني أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة لاختبار مدى جدية الأطراف في تنفيذ التفاهمات وتحويلها إلى خطوات عملية، بما يضمن استدامة الاستقرار ويحول دون عودة التوترات مجدداً.

نائبة باكستانية فتح المضيق مجلس النواب الباكستاني

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