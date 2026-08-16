وزير الصناعة من أبو زنيمة: خطة لرفع إنتاج السبائك إلى 50 ألف طن سنويًا

تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في أول زيارة له للمنطقة الصناعية بأبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، مصنع شركة سيناء للمنجنيز التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمتابعة سير العملية الإنتاجية والاطلاع على خطط التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وكان في استقبال الوزير اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، والمهندس سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة والشركة القابضة وشركة سيناء للمنجنيز.

مشروعات لزيادة القيمة

وعقد وزير الصناعة ومحافظ جنوب سيناء لقاءً موسعًا مع مسؤولي الشركة، تناول تاريخ الشركة وخططها لمضاعفة الطاقة الإنتاجية، إلى جانب استعراض أصول ومنشآت الشركة وخطط زيادة القيمة المضافة للخامات الأولية، والتوسع في التعدين المستدام، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات.

كما استعرض مسؤولو الشركة عددًا من المشروعات المستقبلية، من بينها مشروعات كلسنة الكاولين، والجبس الزراعي، والزجاج الطبي، والزجاج المسطح، والألواح الشمسية، إلى جانب مشروع فصل الحديد عن المنجنيز.

وتناول اللقاء كذلك الموقف الحالي للمنطقة الصناعية بأبو زنيمة، والمشروعات العاملة بها، وموقف المرافق والتحديات التي تواجه المنطقة.

وأكد الوزير أن وزارة الصناعة ستعمل بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء ومختلف الوزارات والجهات المعنية على توفير سبل الدعم اللازمة للنهوض بالمنطقة الصناعية، ورفع كفاءة مرافقها، وتحديد الصناعات المستهدفة والملائمة لطبيعة المنطقة ومواردها، بما يسهم في توفير العمالة الصناعية المؤهلة لتلبية احتياجات المصانع القائمة والمستقبلية.

منظومة لتنقية الغازات

وخلال الزيارة، افتتح المهندس خالد هاشم منظومة فصل الغبار والأتربة عن المدخلات «تنقية الغازات»، والتي تتضمن تصميم وتوريد وتركيب وتجارب تشغيل منظومة فلاتر للحد من الانبعاثات الغازية والأتربة، وتحقيق التوافق البيئي لبيئة العمل الداخلية والخارجية للمصنع.

كما تفقد الوزير موقع إنشاءات مصنع فصل الحديد عن المنجنيز وإنتاج خبث عالي المنجنيز، والمقرر دخوله مرحلة التشغيل بحلول أغسطس 2027، إلى جانب تفقد أحواش تشوين السبائك، وماكينة التلبيد، ورصيف الشحن والخدمات بميناء أبو زنيمة.

دعم صناعة الحديد والصلب

وقال المهندس خالد هاشم إن صناعة السبائك تُعد من الصناعات التكميلية في استراتيجية الصناعة المصرية، وتمثل إحدى المدخلات الرئيسية لصناعة الحديد والصلب والصناعات الثقيلة، فضلًا عن كونها أداة مهمة لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية.

وأوضح أن سبائك السيليكون منجنيز وسبائك الفيرو منجنيز التي تنتجها الشركة تحظى بأهمية خاصة في السوقين المحلية والعالمية، لدورها في تحسين جودة المنتج النهائي من خلال تنقية المعدن من الشوائب، وزيادة نقاء الصلب وتحسين خواصه الميكانيكية، خاصة الصلابة ومقاومة التآكل والقدرة على التحمل.

وأضاف أن التطور الكبير في الصناعات الهندسية والإنشائية في مصر والعالم يزيد الطلب على السبائك، بما يفتح المجال أمام شركة سيناء للمنجنيز لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض تكلفة مدخلات الإنتاج.

تعزيز الصناعات المغذية

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تسعى إلى زيادة قاعدة الصناعات المغذية لقطاع الحديد والصلب وربطها بسلاسل الإمداد المحلية والعالمية، بما يعزز القيمة المضافة للصناعة المصرية ويرفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي ويحد من فاتورة الاستيراد.

وأشار إلى أن التوسع في هذه الصناعات يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى أسواق التصدير المختلفة.

دعم المنطقة الصناعية

من جانبه، وجه اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، الشكر والتقدير للمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، على اهتمامه ودعمه لخطط تطوير شركة سيناء للمنجنيز ومتابعة مشروعاتها، مشيدًا بجهود قيادات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة سيناء للمنجنيز في تنفيذ مشروعات التطوير والتوسع.

وأكد المحافظ أهمية دعم وتطوير الشركة وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها وثرواتها التعدينية، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن التوسع في مشروعات الشركة يمثل فرصة مهمة لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب ودعم جهود التنمية الشاملة في جنوب سيناء.

وأضاف أن المحافظة حريصة على تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة سيناء للمنجنيز، بما يدعم خطط التوسع والاستثمار ويعظم العائد الاقتصادي والتنموي للمشروعات الصناعية والتعدينية.

وأشار إلى أن المحافظة ستواصل تقديم أوجه الدعم والتنسيق اللازمة لتذليل أي معوقات أمام التوسع في المشروعات الصناعية والتعدينية، بما يحقق أقصى استفادة من موارد جنوب سيناء، ويدعم الاقتصاد المحلي ويفتح آفاقًا جديدة أمام أبناء المحافظة.

ويُنتج مصنع السبائك بشركة سيناء للمنجنيز سبائك السيليكون منجنيز وسبائك الفيرو منجنيز، ويقام على مساحة 23.5 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 2.5 مليار جنيه ورأس مال 300 مليون جنيه، فيما تصل طاقته الإنتاجية الحالية إلى 18 ألف طن سنويًا، مع استهداف زيادتها إلى 50 ألف طن سنويًا بنهاية عام 2028.

وتبلغ نسبة المكون المحلي بالمصنع نحو 60%، بينما يتم تصدير 49% من إنتاجه إلى أسواق تركيا وليبيا وإيطاليا.