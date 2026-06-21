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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المواصفات والجودة تؤسس أول مجموعة عمل دولية بـISO في تصميم مختبرات البنوك الحيوية

المواصفات والجودة
المواصفات والجودة
ولاء عبد الكريم

 أعلنت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تحقيق إنجاز دولي غير مسبوق تمثل في نجاح الهيئة في تأسيس أول مجموعة عمل دولية بمنظمة التقييس الدولية (ISO) وذلك في مجال تجهيزات المختبرات في البنوك الحيوية بناءً على مقترح مصري خالص وتتولى مصر قيادة أعمال المجموعة على المستوى الدولي، حيث نجح المقترح المصري في اجتياز كافة المعايير الدولية للقبول وفقًا لتوجيهات منظمة الآيزو ليتم إدراجه رسميا كمقترح دولي وفقًا لقواعد وإجراءات منظمة الآيزو الدولية المعنية بوضع المواصفات الدولية الخاصة بتجهيزات المختبرات في بنوك المواد الحيوية.

وأكد الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس منظمة التقييس الدولية (ISO) أنه وفقًا للإخطار الرسمي الصادر عن منظمة الآيزو فقد تم إنشاء المجموعة الجديدة وتكليف الدكتورة/ هبة سعد (من خبراء هيئة المواصفات والجودة) بمنصب مقرر مجموعة العمل الدولية وقائد المشروع، لافتاً إلى أن هذا المقترح المصري يخاطب احتياجات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، فيما تعمل مصر من خلال قيادتها للمجموعة على تعزيز المشاركة المصرية والأفريقية الفعالة في إعداد المواصفة الدولية، بما يضمن تمثيل احتياجات القارة في المنظومة العالمية للتقييس.

وأوضح صوفي أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية في مسيرة المشاركة المصرية داخل منظمة التقييس الدولية (ISO)، ويعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها الكفاءات المصرية وقدرتها على قيادة الملفات الفنية الدولية في المجالات التكنولوجية والعلمية المتقدمة، فلم تعد الهيئة تكتفي بالمشاركة في إعداد المواصفات الدولية، بل أصبحت شريكًا مؤثراً في صياغتها وتوجيه مساراتها المستقبلية، بما يعزز حضور مصر وتأثيرها في منظومة التقييس العالمية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة تدعم توجه الدولة نحو تعزيز البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا الحيوية، كما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي وقاري مؤثر في منظومة التقييس الدولية.

وأوضح أن هذا الإنجاز يرسخ مكانة مصر كقائد للملفات الفنية داخل القارة الأفريقية وعضو مؤثر في لجان منظمة الآيزو، خاصة أن المشروع انطلق بمبادرة مصرية تستهدف معالجة احتياجات عالمية مشتركة في أحد المجالات الحيوية المرتبطة بالبحث العلمي والتطبيقات الطبية والتكنولوجية المتقدمة.

المواصفات والجودة التقييس المواصفات والتقيسس

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