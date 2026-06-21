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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مونديال 2026.. الفوز الأول يشعل المنافسة بين مصر ونيوزيلندا

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

يخوض منتخب مصر مواجهة مصيرية أمام منتخب نيوزيلندا  على ملعب “بي سي بليس” بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، في لقاء قد يحمل للفراعنة أكثر من مكسب تاريخي.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة بالنسبة لمنتخب مصر، إذ إن تحقيق الفوز سيضعه على أعتاب التأهل إلى الدور التالي، كما سيمنح الفراعنة أول انتصار في تاريخ مشاركاتهم ببطولة كأس العالم، بعدما عجز المنتخب المصري عن تحقيق أي فوز خلال مشاركاته السابقة في المونديال.

وأصبح الطموح مشتركا بين مصر ونيوزيلندا بشكل قوي للغاية حيث يبحث الثنائي عن الفوز الأول في كأس العالم 2026 لضمان التأهل.

وأيضا يبحث منتخبا مصر ونيوزيلندا عن أول إنتصار في تاريخهم بكأس العالم حيث لم يسبق للمنتخبين تحقيق أي فوز خلال المشاركات السابقة

خلال مواجهة اليوم بين منتخبي مصر ونيوزيلندا، يبحث كلا المنتخبين عن تحقيق فوزه الأول في كأس العالم تاريخيََا.

تاريخ نيوزيلندا في كأس العالم 

منتخب نيوزيلندا ظهر في 3 نسخ من كأس العالم الأولى في إسبانيا 82 وخسر 3 مباريات أمام اسكتلندا والاتحاد السوفيتي والبرازيل

وعاد منتخب نيوزيلندا للمشاركة للمرة الثانية في تاريخه بجنوب إفريقيا 2010 وتعادل في الثلاث مواجهات أمام سلوفاكيا وإيطاليا وبارجواي

ويظهر المنتخب النيوزيلندي للمرة الثالث في كأس العالم 2026 وسط طموحات لتحقيق الفوز الأول في المونديال والصعود لدور ال32 التاريخي 

منتخب مصر منتخب نيوزيلندا نيوزيلندا كأس العالم كأس العالم 2026

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