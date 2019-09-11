في خطوتين.. طريقة عمل بطاطس بانيه

يعشق الأطفال البطاطس، وقد تملين من تقدميها بطريقة واحدة، ولكن الشيف نونا، قدمت عبر حسابها إنستجرام طريقة جديدة لعمل البطاطس، وهي طريقة عمل بطاطس بانية، والتي يمكن تقديمها بأبسط المكونات وأقل التكالي، وإليكم طريقة عمل بطاطس بانية.





وقت التحضير: 10 دقائق

وقت الطبخ: 20 دقيقة

الكمية: 3 أشخاص





وتعتبر طريقة عمل بطاطس البانية من اشهي الطرق التي يمكن ان تقدمي بها البطاطس، وهي تعد احد الأكلات التركية المميزة، والتي تشهر بتقدميها كنوع من المقبلات، ويمكن ان تقدميها لاطفالك، على وجبة العشاء، او حتى مع وجبة الغذاء، لن تشتعر منك سوى دقائق معدودة.





طريقة عمل بطاطس بانية





مقادير بطاطس بانيه





3 بطاطس مبشورة

٢ملعقة كبيرة بقدونس

2بيض

2 ملعقة كبيرة دقيق

بابريكا

ثوم بودر

بصل بودر

رشة شطة

ملح

فلفل أسود

زيت للقلي





طريقة عمل بطاطس بانية:





1- يخلط البطاطس المبشورة مع البيض والدقيق والبقدونس والتوابل.

2- توضع في فورمة أو تشكل باليد و تحمر في زيت ساخن.