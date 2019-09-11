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أخبار البلد

الأطباء: يجب تغليظ عقوبة التعدي على الطاقم الطبي لـ 5 سنوات

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:51 م
صدى البلد
محمد غالي
قال الدكتور محمد نصر، نقيب أطباء الجيزة، والمرشح على مقعد نقيب عام الأطباء، إنه يجب تغليظ العقوبة على المعتدين على الطاقم الطبي، إلى الحبس خمس سنوات لما يسببه من تضرر كبير للمرضى.

وأكد "نصر" لـ"صدى البلد" أنه يجب اتباع القرارات بالحبس خمس سنوات بتشريع من مجلس النواب لوضع قانون يحمي الطاقم الطبي، مضيفًا أنه يجب التعاون مع وزارة الداخلية والعدل لتفعيل القانون بقوة وحسم.

وأكد أنه من الضروري عمل محضر من خلال مدير المستشفى الاداري، والتنبيه على أقسام الشرطة من قبل وزارة الداخلية، بعدم التصالح بحالات التعدي علي الطاقم الطبي أثناء العمل.


وأوضح "نصر" أن التعدي على الطاقم الطبي جريمة ولا يجب ألا يتم التصالح فيها وأخذها على محمل شجار شخصي، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي الحكومي مال عام والتعدي عليه بمثابة التعدي علي القانون.

وأضاف نقيب أطباء الجيزة، أن النقابة العامة تقوم بعمل لجنة طبية ويكون بها محامي المريض، لتحديد نوع الخطأ اذا كان طبيا أو لا قبل إحالته الي النيابة.

استعرضت وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تقريرًا عن حالات الاعتداء التي تتعرض لها أطقم العمل الطبية، والمنشآت والتجهيزات الطبية من جانب بعض المواطنين المترددين على تلك المستشفيات، مطالبة بدراسة تغليظ العقوبة على من يرتكب هذه الاعتداءات والتجاوزات.

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