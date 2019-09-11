البابا تواضروس يكرم 7 من شباب المخترعين والمبتكرين

كرم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم 7 من شباب المخترعين والمبتكرين في مختلف مجالات العلوم، وذلك خلال عظته الأسبوعية بكنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



وأكد قداسة البابا تواضروس ضرورة تشجيع المبدعين والمخترعين على الاستمرار في تنمية هذه المواهب.



وأضاف البابا تواضروس الثاني أن هذه الاختراعات المتميزة والابتكارات مفيدة لبلادنا وللشخص نفسه بل أنها مفيدة للإنسانية كلها، لافتا إلى أن هذه الابتكارات تخدم كل مناحي الحياة فمنها ما يختص بمجال الهندسة والزراعة والطب وغيرها.



ونوه البابا تواضروس إلى انه مع بداية العام الدراسي الجديد لابد أن نلاحظ أبنائنا وأن نشجع مواهبهم في مختلف المجالات، من أجل أن يكونوا ناجحين ومتميزين ونافعين لأنفسهم ولبلدهم وأسرهم.