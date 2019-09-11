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أحمد موسى يبرز خبر موقع صدى البلد عن غرامات غياب التلميذ عن المدرسة.. فيديو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 09:04 م
أحمد موسى يبرز خبر
أحمد موسى يبرز خبر موقع صدى البلد
هاني حسين
أبرز الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، خبر موقع «صدى البلد»، الخاص بفرض غرامة 10 جنيهات حال غياب التلميذ عن مدرسته دون عذر .

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أن هناك غرامة يدفعها الطالب في حالة انقطاعه عن المدرسة بدون عذر مقبول.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم أنه اذا تخلف التلميذ او انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الاساسي الرسمية أو الخاصة بأنواعها، تحصل من ولي الامر غرامة مقدارها 10 جنيهات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه إذا لم يتقدم التلميذ للمدرسة بعذر مقبول خلال أسبوع من استلامه انذار الانقطاع تكرر هذه الغرامة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل 10 أيام.

وكانت قد اعتمدت وزارة التربية والتعليم النشرة الرسمية الخاصة بتحديد مصروفات المدارس بما فيها الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية لطلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2019/2020

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