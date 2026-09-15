عمر مرموش.. موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في كأس كاراباو

يخوض ليفربول اختبارًا قويًا في بداية مشواره بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، عندما يستضيف توتنهام هوتسبير في العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس كاراباو.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في كأس كاراباو

تقام مباراة ليفربول ضد توتنهام الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش اليوم، الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت القاهرة، على ملعب «آنفيلد».

ويسعى الريدز إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، ومواصلة مشواره في البطولة التي يأمل في المنافسة بقوة على لقبها.

في المقابل، يبحث توتنهام عن الخروج بنتيجة إيجابية أمام حامل لقب الدوري الإنجليزي، في محاولة لاستعادة الثقة بعد بداية متعثرة على المستوى الهجومي في المسابقة المحلية.

ويملك ليفربول أفضلية واضحة في المواجهات الأخيرة بين الفريقين، بعدما حقق 10 انتصارات مقابل فوزين فقط لتوتنهام، بينما حسم التعادل 3 مباريات، خلال آخر 15 مواجهة جمعت الطرفين.

وتزداد معاناة توتنهام بسبب العقم التهديفي الذي يلازم الفريق منذ انطلاق الموسم، بعدما فشل في هز الشباك خلال مبارياته الأربع الأولى بالدوري الإنجليزي، رغم إنفاق النادي نحو 320 مليون جنيه إسترليني في سوق الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوفه.

من جانبه، أشاد عمر مرموش بمدربه دي زيربي، مؤكدًا أن الفريق يعمل على تطوير مستواه والتعامل مع مشكلة غياب الأهداف، معربًا عن ثقته في قدرة الجهاز الفني واللاعبين على تحسين النتائج.

وقال مرموش: «دي زيربي مدرب مذهل، يتميز بأسلوب تواصل منفتح وصريح، وشعرت بوجود رابط قوي بيننا منذ أول محادثة، إنه أحد أفضل المدربين في العالم، خاصة فيما يتعلق بتدريس الجوانب التكتيكية وشرح تفاصيل اللعبة التي تفتح آفاقًا جديدة في أذهاننا».

وأضاف: «لدي شغف كبير بالفوز، وألمس هذا الأمر بوضوح لدى المدرب أيضًا، نحن بحاجة لاستغلال كل تفصيلة صغيرة وكل نسبة مئوية متاحة، واللعب بروح الفريق الواحد مع الجماهير من أجل تحقيق إنجازات كبيرة».

وتتجه الأنظار إلى «آنفيلد» لمعرفة ما إذا كان توتنهام سيتمكن من كسر صيامه التهديفي واستعادة طريق الانتصارات، أم يواصل ليفربول تفوقه على منافسه ويحجز مقعده في الدور التالي من كأس كاراباو.