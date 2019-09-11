الاتحاد السكندري يتعجل عودة إيمانويل أوكوي

يستعجل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف عودة ايمانويل اوكوى مهاجم الفريق والمنتخب الأوغندى الذى أدى مباراة ودية مع منتخب بلاده أمام كينيا وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله واستطاع اللاعب إحراز الهدف الوحيد.



وطلب طلعت يوسف من اللاعب الوصول فى أقرب وقت من أجل الدخول فى فورمة المباريات مع باقى اللاعبين خاصة أنه وصل فى وقت متأخر ولم ينضم إلا قبل مباراة الزمالك فى الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر ثم سافر للانضمام لمنتخب بلاده.



ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة العربي الكويتى فى إطار مباريات كأس محمد السادس البطولة العربية، عقب الفوز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد فى الكويت.