حقيقة الطفل التركى المدخن.. مفاجأة لن تتوقعها..صور

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى صور تظهر طفل تركى يدخن أثناء حضوره مباراة كرة قدم محلية، وانهال عليه الرواد بسبب صغر سنه على مثل هذه العادة.



وبعدما نالت الصور الخاصة به شهرة واسعة، وأصبح حديث الساعة تبين أنه شاب يبلغ من العمر 36 عامًا، وليس طفلًا.



وبالرغم من أن ملامحه تبدو طفولية بالإضافة لقصر قامته الشديدة، إلا أنه رجل وأب فى العقد الثالث من عمره، حيث حضر المباراة برفقة ابنه يوم الأحد الماضى.



ولكنه تورط بدفع غرامة 16 دولارًا بسبب التدخين في الأماكن العامة.