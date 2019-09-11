ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وفاة المخرج الكبير سيمون أسمر

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:27 م
صدى البلد
أحمد البهى
أكد الناقد الموسيقى اللبنانى جمال فياض وفاة المخرج الكبير سيمون أسمر بعد صراع مع المرض .

وأضاف فياض فى تصريحات لـ صدى البلد، ان الراحل فارق الحياة منذ ما يقرب من عشر دقائق فقط ، بينما توقف القلب منذ عدة ساعات، وأصبح الضغط 3 فقط ، وهو ما جعل البعض ينشر أخبار تفيد بوفاته، الا ان منذ دقائق فارق الحياة.

يذكر أن أسمر يعاني من أزمة صحية تعرض لها وتتعلق بالمسالك البولية وسرطان البروستاتة ومضاعفات اصابت ايضًا الكلى وهو سبق قبل سنوات خضع لعملية زراعة كلية ما استوجب دخوله إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية.

سيمون أسمر هو مخرج لبناني. وصاحب أستديو الفن وصانع النجوم الأول في لبنان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تدهور الحالة الصحية لصانع النجوم اللبنانية سيمون أسمر

اخبار الفن.. أول تعليق من نيكي ميناج بعد اعتزالها.. حالة سيمون أسمر الصحية.. ظهور نادر لـ نبيل الحلفاوي وهو ملاكم

ترشيحاتنا

في هذا الموعد.. السعودية تعلن فتح أبوابها للسياحة العالمية

أحمد موسى يبرز خبر موقع صدى البلد عن غرامات غياب التلميذ عن المدرسة.. فيديو

مكشوف البطن.. هنا الزاهد مع أحمد فهمي قبل الزفاف بساعات

نبيل الحلفاوي يوضح سبب عدم تهنئته لـ الزمالك بفوزه بـ كأس مصر

شوقي غريب: نجم الأهلي خير قائد للمنتخب الأولمبي فى أمم أفريقيا

طلائع الجيش يحصل على خدمات مهاجم الأهلي لمدة موسمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان رائع.. شاهد إطلالة هنا زاهد في حفل زفافها

بالأسود.. ريا أبي راشد تفاجئ متابعيها بإطلالة الروك ستار

أول صورة لـ هنا الزاهد يوم زفافها.. شاهد