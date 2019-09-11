أكد الناقد الموسيقى اللبنانى جمال فياض وفاة المخرج الكبير سيمون أسمر بعد صراع مع المرض .



وأضاف فياض فى تصريحات لـ صدى البلد، ان الراحل فارق الحياة منذ ما يقرب من عشر دقائق فقط ، بينما توقف القلب منذ عدة ساعات، وأصبح الضغط 3 فقط ، وهو ما جعل البعض ينشر أخبار تفيد بوفاته، الا ان منذ دقائق فارق الحياة.



يذكر أن أسمر يعاني من أزمة صحية تعرض لها وتتعلق بالمسالك البولية وسرطان البروستاتة ومضاعفات اصابت ايضًا الكلى وهو سبق قبل سنوات خضع لعملية زراعة كلية ما استوجب دخوله إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية.



سيمون أسمر هو مخرج لبناني. وصاحب أستديو الفن وصانع النجوم الأول في لبنان.