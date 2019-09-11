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مرأة

بـ شعر كيرلي.. ميريهان حسين تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة.. وتعلق: شكلها مؤامرة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:28 م
آية التيجي
حرصت ميريهان حسين على مشاركة جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وقد قام متابعوها بالتعليق على صورتها بالتعبير عن مدى حبهم الشديد لها، وجمالها الخلاب.

وعلقت ميريهان حسين على صورتها ببعض الكلمات قائلة: وشكلها مؤامرة.

وارتدت ميريهان حسين بفستان كت باللون الاصفر الكناري،وهو ما أبرز من انوثتها، لون بشرتها المتميزة، وقد ترك مصفف الشعر هيثم دهب بعمل شعر ميريهان حسين بالشكل الكيرلي وتركه منسدلا عبر اكتافها بطريقة مميزة وجذابة للغاية.

وأبرز خبير التجميل زوالكيب اريست ميريهان حسين بعمل الميك اب، بسيط وناعم، حيث أبرز جمال عينيها بالكحل الأسود مع وضع اللون البني كأحمر شفاه.

ولم تتكلف ميريهان حسين بارتداء الاكسسوارات، حيث انها اكتفت بارتداء عقد بسيط حول عنقها باللون الذهبي، وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها.












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شكلها مؤامرة 🤔 Makeup @samehhanafy Hair @fareedyoussef @haithamdahab00
A post shared by Mirhan Hussein (@mirhanhusseinmima) on Sep 11, 2019 at 1:12pm PDT

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