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رياضة

في غياب صاحب الحدث.. التعادل يحسم مباراة اعتزال فينسنت كومباني .. فيديو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:56 م
فينسنت كومباني
فينسنت كومباني لاعب مانشستر سيتى
أحمد هاني
انتهت مباراة أساطير مانشستر سيتي مع نجوم البريميرليج بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في مباراة اعتزال فينسنت كومباني قائد ومدافع فريق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، والتي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الاتحاد".

سجل مارتن بيتروف الهدف الأول لأساطير السيتي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة من تسديدة قوية بعد انطلاقة من الجانب الأيسر، قبل أن يتعادل روبي كين لفائدة نجوم البريميرليج في الدقيقة 31 بعد تمريرة جميلة من قبل روبن فان بيرسي.

وفي الدقيقة 48، أحرز فان بيرسي نجم مانشستر يونايتد وأرسنال السابق الهدف الثاني لنجوم البريميرليج ، وسجل بنجاني هدف التعادل لأساطير السكاي بلوز في الدقيقة 89 من ضربة رأسية مستغلًا كرة عرضية من كرة ثابتة.

يُذكر أن كومباني صاحب الحدث والمباراة لم يشارك في مباراة اعتزاله بسبب الإصابة التي تعرض لها.

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