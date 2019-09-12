ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. يوسف الشريف وكريم عبد العزيز واشرف عبد الباقى فى حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 01:15 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
شروق ابراهيم
نشر الإعلامي عمرو الليثى، صورة سيلفي تجمعه بالفنان كريم عبد العزيز ويوسف الشريف واشرف عبد الباقى ومحمود عبد المغني من حفل زفاف الفنان احمد حلمي وهنا الزاهد المقام الآن بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وكان سامو هجرس مصمم فستان "الزاهد" قال خلال لقائه في برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية دبي، إن تصميم الفستان استغرق 5 أشهر، وكان كل أسبوع له بروفة خاصة.

وأكد أن الفنانة فضلت شكل الورود في الفستان وتم تصميمه على هذا الشكل ولكن بعد الانتهاء منه لم يلقَ إعجابها كما أنه لم يعجبه هو الآخر وتم تغيير موديل الفستان حتى تم الاستقرار على تصميم يتناسب مع ملامحها وشكلها.
شاهد.. يوسف الشريف وكريم عبد العزيز واشرف عبد الباقى فى حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنا الزاهد.. مصمم أزياء يكشف مدة عمل فستان زفافها

هنا الزاهد وأحمد فهمي.. شاهد الصورة الأولى من حفل زفافهما

هنا الزاهد وأحمد فهمي .. الصورة الأولى لطلعت زكريا وابنته من حفل زفافهما

بدء مراسم حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد .. شاهد

بث مباشر من حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمى

مصمم أزياء يكشف صوراً جديدة من فستان زفاف هنا الزاهد .. صور

ترشيحاتنا

300 هدف.. محمد صلاح على موعد مع رقم قياسي تاريخي يوم السبت

بـ حذاء وبنطلون غريب.. سميرة سعيد تتعرض للانتقاد في أحدث ظهور لها

الأهلي يتدرب في حديقة الفندق استعدادًا لمواجهة بطل غينيا

شركة "ماكينزي" قدمت الاستشارات.. الحكومة : إعادة هيكلة الوزارات والمصالح الحكومية

أخبار الرياضة.. مرتضي منصور يضع اتحاد الكرة فى ورطة قبل مباراة السوبر .. إقالة جديدة فى الجبلاية

هنا الزاهد.. مصمم أزياء يكشف مدة عمل فستان زفافها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الشراشيب والترتر.. روجينا تخطف الأنظار فى حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد

الصور الأولى من حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد

مصمم أزياء يكشف صوراً جديدة من فستان زفاف هنا الزاهد .. صور