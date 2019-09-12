شاهد.. يوسف الشريف وكريم عبد العزيز واشرف عبد الباقى فى حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد

نشر الإعلامي عمرو الليثى، صورة سيلفي تجمعه بالفنان كريم عبد العزيز ويوسف الشريف واشرف عبد الباقى ومحمود عبد المغني من حفل زفاف الفنان احمد حلمي وهنا الزاهد المقام الآن بأحد فنادق القاهرة الكبرى.





وكان سامو هجرس مصمم فستان "الزاهد" قال خلال لقائه في برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية دبي، إن تصميم الفستان استغرق 5 أشهر، وكان كل أسبوع له بروفة خاصة.



