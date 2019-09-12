إطلالة جديدة.. هنا الزاهد تغير فستانها في حفل زفافها على احمد فهمى ..صور

أطلت الفنانة هنا الزاهد بفستان زفاف ثانٍ في النصف الأخير من حفل زفافها على الفنان احمد فهمي الذي يقام الآن في أحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور نجوم الفن.





واختارت هنا الزاهد الظهور بفستان أبيض بسيط على عكس الأول الذي كان قريبًا في تصميمه من أميرات "ديزني".





وكان سامو هجرس مصمم فستان "الزاهد"، قال خلال لقائه في برنامج MBC Trending، المذاع عبر فضائية "دبي"، إن تصميم الفستان استغرق 5 أشهر، وكان كل أسبوع له بروفة خاصة.



