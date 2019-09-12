مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ كهربا حال رغبته في الانضمام لـ الاهلى

وجه مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة لـ محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق السابق المنضم حديثا لـ افيس البرتغالي حال رغبته في العودة للدوري المصري والانضمام للأهلى.





وأكد مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أنه سيقوم بنفسه بشراء تي شيرت الأهلي لـ كهربا وإهدائه مجانا له، مشددا على أن فريقه حاليا يمتلك لاعبين على مستوى عال فنيًا، إضافة إلى الالتزام التام داخل وخارج الملعب بخلاف ما كان يفعله كهربا.





وأضاف مرتضى منصور أن كهربا رحل بطريقة سيئة عن الفريق لذلك فهو لن يقبل بأقل من 100 مليون دولار تعويضًا عن طريقة رحيله السيئة.





وتابع مرتضى منصور أن الزمالك حاليًا يمتلك لاعبين أمثال أشرف بن شرقي ومحمود عبدالرازق شيكابالا لذلك فـ كهربا أصبح لا حاجة له داخل فريق الزمالك.