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اقتصاد

صناعة الجلود تدعو أعضاءها للمشاركة في معرض «الأسبوع المصري» بكينيا

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:15 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
دعت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات أعضاءها للمشاركة في معرض "الأسبوع المصرى" بكينيا.

يشار إلى أن "الأسبوع المصرى بكينيا " هو معرض تجارى متخصص في صناعة الجلود والملابس والحرف اليدوية يقام خلال الفترة من 31 أكتوبر المقبل إلى 4 نوفمبر، بأرض المعارض الدولية في - نيروبى - كينيا.

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وأشارت الغرفة إلى أن المعارض تعتبر إحدى الآليات المهمة لتسويق المنتجات والصناعات المصرية بالأسواق الخارجية للتعريف بتلك المنتجات وفتح أسواق جديدة.

وأوضحت الغرفة أن أعضاء الغرفة المشاركين سيتم دعمهم من هيئة تنمية الصادرات بنسبة 70% من تكاليف حجز الأجنحة وتجهيزاتها، وسيتم رد 50% من تكاليف شحن العينات.

وعن الإجراءات المتبعة للمشاركة في المعرض، قالت الغرفة إنها تتحدد في الملف التعريفي للشركة، حيث يتم ملء استمارة الاشتراك، وختمها بخاتم المنشأة، مع توضيح المساحة المطلوبة بالمتر المربع، وإرفاق صورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية والبطاقة التصديرية وبطاقة الرقم القومي، إضافة إلى نسخة من كتالوج الشركة أو صور لمنتجاتها وشهادة براءة ذمة من هيئة المعارض.

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