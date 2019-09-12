اليوم.. قرعة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020

تقام قرعة الدوري الممتاز الجديد لموسم 2019-2020 ظهر اليوم، الخميس، في فندق الماريوت، حيث لأول مرة تقام قرعة الدوري الممتاز خارج أروقة اتحاد الكرة المصري.



ومن المقرر أن يحضر مراسم قرعة الدوري الممتاز ممثلو 18 ناديا.



ومن المنتظر أن يتواجد في قرعة الدوري الممتاز حسام الزناتي القائم بأعمال رئيس لجنة المسابقات، إلى جانب أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة فى الجبلاية.



ويحسم أعضاء اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الإعلان عن ملعب مباراة السوبر المصرى بين الأهلي والزمالك، وعدد الجماهير الذي وافق الأمن على دخوله وحضوره اللقاء.



يذكر أن فريق الزمالك توج بلقب كأس مصر بعدما حقق فوزا على بيراميدز بنتيجة 3-0.