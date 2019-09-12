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مرأة

بـ فستان أنيق.. زوجة ماجد المصري تتألق في حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:46 ص
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
هاجر هانئ
شاركت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصرى، متابعيها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام، بـstories، من حضورها حفل زفاف الفنان أحمد فهمى وهنا الزاهد.

وظهرت زوجة ماجد المصرى فى حفل الزفاف بإطلالة أنيقة وجذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام طويلة باللون الفضى، واتسم التصميم بشق من الجانب كشف عن ساقها.

وانتعلت رانيا أبو النصر حذاء أنيقا بكعب عال، فيما ارتدت كلاتش فضى، وتزينت ببعض الإكسسوارات والمجوهرات الفخمة التى زادت من جمال إطلالتها.

واعتمدت رانيا أبو النصر على خصلات شعرها السوداء المنسدلة على كتفيها، كما اختارت مكياجا جذابا متناسقا مع ملامحها.
بـ فستان أنيق.. زوجة ماجد المصري تتألق في حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي
بـ فستان أنيق.. زوجة ماجد المصري تتألق في حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي
بـ فستان أنيق.. زوجة ماجد المصري تتألق في حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي
بـ فستان أنيق.. زوجة ماجد المصري تتألق في حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي

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