فوائد وضع الثلج خلف الرقبة لمدة 15 دقيقة.. النتيجة صادمة

توجد فوائد عديدة غير متوقعة لمكعبات الثلج، والتي يساعد وضعها على الرقبة فى التخفيف من ألم الرقبة والصداع، بالإضافة إلى منح الطاقة للإنسان.



ووفقا لموقع Bright Side يمكنك تجربة فائدة مكعبات الثلج العديدة وتطبيق تلك الحيلة من خلال الاستلقاء على بطنك ووضع مكعب ثلج على منطقة خلف الرقبة وتركه لمدة 15-20 دقيقة ولكن ليس أكثر، ويمكن وضع مكعب الثلج داخل قطعة من القماش.



وفقا للطب الصيني قد يساعدك تحفيز هذه النقطة وهى منتصف الرقبة من الخلف بمكعب ثلج في الحصول على مزيد من الطاقة وتخفيف الصداع والألم ويمكن أن يقلل من الدورة الشهرية فهناك علاقة بين قاعدة الجمجمة وأعراض الدورة الشهرية.



وعندما تستخدم الضغط أو الثلج لتحفيذ تلك النقطة من الرقبة فهذا يساعد على تقليل الأعراض المؤلمة ما قبل الحيض، بما في ذلك التشنجات ويمكن لتطبيق مكعبات الثلج على تلك المنطقة من الرقبة أن يقلل من التوتر والاكتئاب.