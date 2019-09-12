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فن

هجوم على أحمد سعد بعد كيلب يا مدلع: كل دي بنات يا حاج

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:17 م
احمد سعد
احمد سعد
منار نور
نشر الفنان أحمد سعد مقطع فيديو له من خلال حسابه الشخصى على "إنستجرام".

وظهر أحمد سعد فى مقطع الفيديو وهو يروج لأغنيته الجديدة "يا مدلع".

وجاءت التعليقات كالتالى: "يا خسارة فلوس الحج"، "مش عاجبك استايل محمد رمضان لابس سلاسل ف رقبتك ونضارة شمس وحركات زيه ليه"، "إيه كل الستات دى يا حاج احمد"، "مالوش لازمة كل الستات اللى فى الكيلب دى".

وكانت أحدث الأغاني التي طرحها أحمد سعد "ملكش مكان"، حققت 20 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".

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