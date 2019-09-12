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محافظات

الشرطة توزع هدايا على تلاميذ مدارس الوادي الجديد

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 01:38 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
وزعت مديرية أمن الوادي الجديد هدايا على الأطفال بالصف الأول والثاني الابتدائي ورياض الأطفال شملت كشاكيل وأقلامًا، وذلك داخل إحدى مدارس إدارة الخارجة التعليمية، احتفالا بالعام الدراسي الجديد.

وقال اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادى الجديد، إن المديرية حريصة على توطيد العلاقات الاجتماعية وإدخال البهجة على الأطفال وأولياء الأمور من خلال مشاركتهم في جميع الفعاليات والمناسبات، مضيفا أن هناك العديد من المبادرات والفعاليات التي تنفذها المديرية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن المديرية نفذت خلال الفترة الماضية مبادرة "كلنا واحد"، والتي شملت إقامة معارض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية، انطلاقًا من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور.
الشرطة توزع هدايا على تلاميذ مدارس الوادي الجديد
الشرطة توزع هدايا على تلاميذ مدارس الوادي الجديد
الشرطة توزع هدايا على تلاميذ مدارس الوادي الجديد
الشرطة توزع هدايا على تلاميذ مدارس الوادي الجديد
الشرطة توزع هدايا على تلاميذ مدارس الوادي الجديد

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