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مرأة

شاهد.. أحدث إطلالة لـ هبة نور

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:02 م
هبة نور
هبة نور
قسم المرأة
شاركت الفنانة السورية هبة نور صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة ومثيرة.

ظهرت هبة نور، مرتدية فستان أحمر أسفل حدود الركبة ومجسم، منسقة معه شنطة صغيرة الحجم وحذاء كعب فضي اللون، وشعرها منسدلا على كتفيها مما أبرز إطلالتها الجذابة.

أما من الناحية الجمالية وضعت هبة نور ميكب يناسب بشرتها، وماسكرا أبرزت جمال عيناها وكانت إطلالتها ساحرة وجذابة.

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