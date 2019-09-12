تأجير أراضي تقنين وضع اليد في الوادي الجديد..اعرف الأسعار والمواعيد

وافق اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على تأجير أراضى تقنين وضع اليد بدلًا من البيع على أن يكون سعر الفدان إيجار سنوي 750 جنيهًا بالإضافة إلى مد فترة تقسيط الأراضي من 5 إلى 7 سنوات بفائدة 7%.



وقال الزملوط فى تصريح له ، ان هذا القرار يطبق على من تم قبولهم بالتقنين ويرغبون فى التعامل معهم بالإيجار بدلًا من البيع ، مشيرا إلى انه عليهم التقدم للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة لمدة 3 أيام وإلا سيتم التنفيذ موجة الإزالة لمن لا يقوم بالسداد سواء بالبيع أو بالإيجار.



وكان الزملوط أعلن الأسبوع الماضي ، منح تيسيرات جديدة لسداد مستحقات أراضي وضع اليد وأنه سيتم السماح بدفع نسبة ٢٥٪ للجادين في تقنين أراضى وضع اليد وتقسيط نسبة ٧٥٪ بفائدة ٧٪ لمدة ٧ سنوات، وذلك للتيسير عليهم في تمليك الأرض.



ووجه المحافظ بضرورة حصر الحالات الواضعة اليد على أقل من ٣ أفدنة لتقديم تسهيلات أكبر لهم، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين في دفع سداد الرسوم؛ للحفاظ على حق الشعب والدولة.

