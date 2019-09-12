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أخبار العالم

مرشح رئاسي يضرب عن الطعام داخل سجنه في تونس

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:18 م
المرشح الرئاسي التونسي
المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي
أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن هيئة الدفاع عن المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس، نبيل القروي، أن الأخير دخل منذ أمس الأربعاء في إضراب عن الطعام بالسجن الذي يقبع فيه بمدينة المرناقية.

وقال عضو هيئة الدفاع عن القروي، رضا بلحاج، إن موكله يطالب بحقه في التصويت في الانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها يوم الأحد القادم وإطلاق سراحه.

والقروي هو مؤسس قناة "نسمة" التليفزيونية وزعيم حزب "قلب تونس" وقد وجهت السلطات له ولشقيقه في 8 يوليو تهمة "تبييض الأموال"، لكن اللجنة الانتخابية أكدت أن ترشيحه لا يزال ساريًا على الرغم من توقيفه.

وكان القروي دعا للمشاركة في المناظرة التلفزيونية التي نظمها التلفزيون الحكومي للمرشحين للرئاسة، لكن القضاء التونسي لم يتمكن من إيجاد مخرج يتيح للمرشح الخمسيني المشاركة في المناظرة.

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