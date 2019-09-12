شاهد.. دخول اسطوري لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي في قاعة حفل الزفاف

احتفل كل من الفنان أحمد فهمى والفنانة هنا الزاهد بحفل زفافهما فى أحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل، مساء أمس "الأربعاء"، وسط حضور الأقارب والأصدقاء المقربين وعدد كبير من نجوم الفن.



ودخل أحمد فهمى وهنا الزاهد إلى حفل الزفاف بطريقة أسطورية وسط تصفيق حاد من كل الحضور المتواجدين، وتصدر النجمان حديث السوشيال ميديا عقب انتهاء حفل الزفاف، وذلك بسبب تصميم القاعة والشو الأسطوري الذي افتتح به العروسان حفل الزفاف.



كما حرص عدد كبير من النجوم على حضور حفل زفاف أحمد فهمى وهنا الزاهد، منهم أحمد حلمي، وأحمد عز، وعمرو يوسف، وروجينا، وأس أس، وماجد المصري، وكريم عبدالعزيز، وغيرهم من النجوم، بينما أحيا حماقي حفل الزفاف.



