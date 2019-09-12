طرح 107 وحدات صناعية للاستثمار بميت غمر ..اعرف طريقة التقديم والمزايا

اعلنت محافظة الدقهلية عن فتح باب تقديم طلبات حجز 107 وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر.



وأكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على أن جهاز تنمية المشروعات سيتيح التمويل للمشروعات حتى 10 ملايين جنيه لأصحاب المشروعات لشراء الآلات والمعدات ولمدة سداد تصل إلى 6 سنوات وفترة سماح تصل إلى سنة .



وأشار شاروبيم إلى أن الوحدات بمساحات تتراوح من 144 وحتى 576 مترا للمشروع وكاملة التشطيب بالمرافق كهرباء ومياه وصرف صحى، على أن تُصدر لها كافة الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



وأكد محافظ الدقهلية على أن المشروع يستهدف جذب استثمارات في العديد من المجالات، وعلى رأسها الصناعات المعدنية والألومنيوم والصناعات الصغيرة والمتوسطة، للعمل في المنطقة الاستثمارية الجديدة، وتتضمن المنطقة العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين، وهي: مراكز تدريب، ومعارض، ومنافذ بيع، ودور عبادة، وملعب خماسي، وأماكن انتظار سيارات.



وأوضح شاروبيم انه سيتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، بمركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق بشارع صلاح سالم بالقاهرة، وفرع مركز خدمات المستثمرين بمدينة جمصه، ومقر المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، ابتداءا من اليوم الخميس 12 وحتى الأحد 29 سبتمبر،وأن آخر موعد لتلقي العروض يوم الاثنين 14 أكتوبر المقبل.



وأشار محافظ الدقهلية أنه يمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحدة صناعية حسب المساحات المعلنة، على أن تتم المفاضلة طبقا للقواعد التي أقرتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بكراسة الشروط، وسيتم التعاقد بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، وسيتم إصدار كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات مُيسرة.



وأضاف محافظ الدقهلية أنه سيتم تقديم طلبات حجز الوحدات بالمنطقة الاستثمارية من خلال الموقع الإلكتروني www.investinegypt.gov.eg أو من خلال مركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشارع صلاح سالم بالقاهرة، أو فرع مركز خدمات المستثمرين بمدينة جمصة، أو مقر المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، على أن يتضمن طلب التقديم نوع النشاط الذي سيتم إقامته، والمستندات والأوراق المنصوص عليها بكراسة الشروط، للتقديم إلكترونيًا أو تُسلم باليد من خلال تلك المقار.



واشار شاروبيم إلى أنه يمكن الاطلاع على شروط التمويل والخدمات المتاحة من جهاز تنمية المشروعات من خلال الموقع الإلكتروني www.memeda.org.eg، أو الاتصال بالخط الساخن للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 16035،أو من خلال الموقع الرسمي لمحافظة الدقهلية www.dakahliya.gov.eg.



يذكر أن محافظة الدقهلية قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لانشاء وطرح منطقة استثمارية في مدينة ميت غمر تضم 107 وحدات صناعية، وينص على توفير التمويل والتدريب والدعم الفني لأصحاب المشروعات.