نادي السينما المستقلة بسينما الهناجر.. السبت القادم

ضمن برنامج نادي السينما المستقلة والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع المركز القومي للسينما، يعرض في السابعة مساء السبت 14 سبتمبر، بقاعة سينما الهناجر، أربع أفلام روائية قصيرة .



حيث من المقرر عرض كل من افلام "حلم واضح" للمخرج مازن لطفى، وفيلم "شباك أزاز" للمخرج عمر صلاح مرعى.



حيث سيعرض كل من فليمى مزامير داود" للمخرج دينا رفاعة ، و"ملح الفن الكومبارس" للمخرج عمر حمدى.