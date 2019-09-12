ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

نادي السينما المستقلة بسينما الهناجر.. السبت القادم

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 05:12 م
صدى البلد
أحمد البهى
ضمن برنامج نادي السينما المستقلة والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع المركز القومي للسينما، يعرض في السابعة مساء السبت 14 سبتمبر، بقاعة سينما الهناجر، أربع أفلام روائية قصيرة .

حيث من المقرر عرض كل من افلام "حلم واضح" للمخرج مازن لطفى، وفيلم "شباك أزاز" للمخرج عمر صلاح مرعى.

حيث سيعرض كل من فليمى مزامير داود" للمخرج دينا رفاعة ، و"ملح الفن الكومبارس" للمخرج عمر حمدى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القومي للسينما يواصل عروض نادي السينما المستقلة بالهناجر السبت

القومي للسينما يواصل عروض نادى السينما المستقلة بالهناجر

بمشاركة 3 أفلام روائية.. السينما المستقلة تواصل عروضها في الهناجر

تواصل عروض نادي السينما المستقلة بالهناجر

الأربعاء .. نادي السينما المستقلة يحتفل بمرور عام على تأسيسه بعرض "التابون"

عرض أفلام السينما المستقلة بمركز إبداع الإسكندرية 21 سبتمبر

ترشيحاتنا

شاهد.. صور جديدة من حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد

بسبب منى الشاذلي.. أصالة تحتل المركز الرابع عبر يوتيوب

مدرس ثانوى يمسح الماكياج من وجوه التلميذات..لهذا السبب..فيديو

شاهد.. أحمد عز برفقة سيد معوض فى زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمى

استدعى هشام جنينة وحقق في تفجير البطرسية.. 15 معلومة عن المستشار حمادة الصاوي النائب العام الجديد

شاهد.. محمد رمضان عاريا.. وتعليقات صادمة من الجمهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف كواليس مراسم قرعة الدورى الممتاز

حكاية 200 عام من التاريخ في قصر محمد علي بشبرا الخيمة.. صور

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. طب القاهرة 621 والصيدلة 609 درجات