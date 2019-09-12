اسعار الحديد اليوم الخميس 12 سبتمبر

رصد موقع "صدى البلد" بورصة أسعار شركات الحديد اليوم، حيث شهدت أسعار الحديد استقرارا مقارنة بأمس، وذلك وفقا للعرض والطلب، فتباينت الاسعار بين الشركات، فتراوح السعر ما بين 11500 جنيه للطن إلى 11900 جنيه للطن.



ففى شركة حديد عز بلغ أعلى سعر للطن 11900 جنيه، وقدر سعر الطن فى شركة بشاى للصلب عند 11850 جنيها، وشركة العتال للصلب عند 11850 جنيها للطن، وشركة عطية للصلب عند 11800 جنيه للطن، وشركة سرحان للصلب عند 11650 جنيها للطن وشركة المراكبى للصلب عند 11750جنيها للطن وشركة حديد المصريين عند 11800 جنيه للطن وشركة الكومى للصلب عند 11600 جنيه للطن وشركة المعادى للصلب عند 11550 جنيها للطن و شركة العشرى للصلب عند 11650 جنيها للطن ، وشركة الجيوشى للصلب عند 11650 جنيها للطن وشركة مصر ستيل عند 11650 جنيها للطن.