دارين حلمي تغني لـ تامر عاشور.. والجمهور: دلوقتي هتسمعيه لوحدك.. شاهد

نشرت دارين حلمى فيديو لها وهى تدندن أغانى خطيبها تامر عاشور ؛ من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام " .وعلقت دارين حلمى على الفيديو قائلة: "كل أول ليه نهاية.. شيلوا ألبوم تامر عاشور من دماغي".وحاز الفيديو على إعجاب كبير من جمهورها وجاءت التعليقات كالتالى:كنتي بتسميه زينا دلوقتي هتسمعيه لوحدك - اديكى هتتجوزيه هو بنفسه هيغنيهولكويحيي تامر عاشور حفلا غنائيا غدا "الخميس" بأحد أندية محافظة الإسكندرية.