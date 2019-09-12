دارين حلمي تغني لـ تامر عاشور.. والجمهور: دلوقتي هتسمعيه لوحدك.. شاهد

نشرت دارين حلمى فيديو لها وهى تدندن أغانى خطيبها تامر عاشور ؛ من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام " .
وعلقت دارين حلمى على الفيديو قائلة: "كل أول ليه نهاية.. شيلوا ألبوم تامر عاشور من دماغي".
وحاز الفيديو على إعجاب كبير من جمهورها وجاءت التعليقات كالتالى:
كنتي بتسميه زينا دلوقتي هتسمعيه لوحدك - اديكى هتتجوزيه هو بنفسه هيغنيهولك
ويحيي تامر عاشور حفلا غنائيا غدا "الخميس" بأحد أندية محافظة الإسكندرية.
وعلقت دارين حلمى على الفيديو قائلة: "كل أول ليه نهاية.. شيلوا ألبوم تامر عاشور من دماغي".
وحاز الفيديو على إعجاب كبير من جمهورها وجاءت التعليقات كالتالى:
كنتي بتسميه زينا دلوقتي هتسمعيه لوحدك - اديكى هتتجوزيه هو بنفسه هيغنيهولك
ويحيي تامر عاشور حفلا غنائيا غدا "الخميس" بأحد أندية محافظة الإسكندرية.