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فن

دارين حلمي تغني لـ تامر عاشور.. والجمهور: دلوقتي هتسمعيه لوحدك.. شاهد

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 06:03 م
دارين حلمى
دارين حلمى
القسم الميدانى
نشرت دارين حلمى فيديو لها وهى تدندن أغانى خطيبها تامر عاشور ؛ من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام " .

وعلقت دارين حلمى على الفيديو قائلة: "كل أول ليه نهاية.. شيلوا ألبوم تامر عاشور من دماغي".

وحاز الفيديو على إعجاب كبير من جمهورها وجاءت التعليقات كالتالى:

كنتي بتسميه زينا دلوقتي هتسمعيه لوحدك - اديكى هتتجوزيه هو بنفسه هيغنيهولك

ويحيي تامر عاشور حفلا غنائيا غدا "الخميس" بأحد أندية محافظة الإسكندرية.

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