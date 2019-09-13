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ديني

حكم الشك في انتقاض الوضوء.. أمين الفتوى يرد

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:02 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
ورد سؤال للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول :" ما حكم الشك في انتقاض الوضوء".

وأجاب وسام، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن اليقين لا يزول بالشك قاعدة فقهية كبرى، والمثال إذا كنت متأكد أنك متوضأ وهناك شك في نقض الوضوء يبقى الأصل إنك متوضأ، ولا تلتفت إلى الشك.

وأضاف: "من شك في انتقاض الوضوء ولم يتيقن فإنه يحكم ببقاء طهارته سواء كان في صلاة أو خارجها في قول أكثر أهل العلم.

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