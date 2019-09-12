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منوعات

طفلة أوكرانية عمرها عامان تقتل والدتها بالخطأ.. صور

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 06:30 م
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مجموعة من الصور، تظهر طفلة عمرها عامان فقط قتلت والدتها بالخطأ، فى عيد ميلادها الـ 21.

تعود تفاصيل الحادثة عندما شغلت الطفلة زجاج نافذة السيارة الالكتروني بالخطأ، فعلقت رأس الأم وتوفيت اختناقًا فى الحال بأوكرانيا.

كانت الأم يوليا شاركو تحاول سحب ابنتها الصغيرة من داخل السيارة عبر النافذة الخاصة بالمقعد الأمامي، ولكن حظها العثر دفع الطفلة للضغط على زر الإغلاق، فظلت رقبة الام عالقة وتوفيت على الفور مختنقة، حيث عثر عليها زوجها فاقدة للوعى تمامًا، فكسر النافذة محاولًا تحريرها وسحبها من السيارة، إلا أنها كانت فى حالة سيئة.

وبعد نقل الأم إلى المستشفى ظلت لمدة 8 أيام فى وحدة العناية المركزة، وماتت بسبب تلف في الدماغ سببه الإختناق.
طفلة أوكرانية عمرها عامان تقتل والدتها بالخطأ.. صور
طفلة أوكرانية عمرها عامان تقتل والدتها بالخطأ.. صور
طفلة أوكرانية عمرها عامان تقتل والدتها بالخطأ.. صور
طفلة أوكرانية عمرها عامان تقتل والدتها بالخطأ.. صور
طفلة أوكرانية عمرها عامان تقتل والدتها بالخطأ.. صور
طفلة أوكرانية عمرها عامان تقتل والدتها بالخطأ.. صور
طفلة أوكرانية عمرها عامان تقتل والدتها بالخطأ.. صور

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