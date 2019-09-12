مش عايزة أسئلة.. فنانة سورية تعلن طلاقها عبر إنستجرام

أعلنت الفنانة السورية امارات رزق عبر أنفصالها عن زوجها الفنان السوري ​حسام جنيد​ ، عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام .



حيث نشرت إمارات صورة لها وعلقت قائلة : " :"ابغض الحلال عند الله الطلاق..... بس تم بيني وبين حسام...بتمنى التوفيق لابو وطن وانشالله تكون الحياة الجاي أحسن إلي والو بتمنى بعد هالبوست ما يصير بعدها أي اسئلة او تعليقات عن هالموضوع... واللي بيجي من الله يا محلاه".

يذكر ان أمارات رزق تزوجت من المطرب حسام جنيد ورزقا بابنهما وطن عان 2013، وتشاركا سويا بتقديم برنامج نورت سمانا الذي عرض عام 2014، وفي سبتمبر 2018 انجبت ابنتهما إحساس.