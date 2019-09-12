ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

شاهد.. لقاء الخميسي بصحبة ساندي ورانيا يوسف

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:56 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة ساندي علي علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات" انستجرام" صورة لها تجمعها مع الفنانة لقاء الخميسي ورانيا يوسف .


وتألقت ساندي بتيشرت ابيض و جيبة ميني جيب اخضر بكورنيش من نفس القماشة، وظهرت لقاء بفستان اسود كب ضيق وتحت الركبة ورفعت شعرها الي الخلف مع حذاء باللون الاسود .


وكانت رانيا يوسف بأطلالة جريئة كالعادة بفستان باللون الاحمر المائل علي البينك بحزام من الخصر بنفس لون الفستان واعتمدت سلسلة قصيرة مناسبة لأطلالاتها .


وكتبت ساندي علي الصورة "" with my bestie

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان قصير ذهبي.. هيفاء وهبي برفقة أصدقائها

إثارة وأناقة .. مايا دياب تثير هوس متابعيها بفستان غير متوقع

أجدع اخوات.. شاهد | ساندى مع محمد صلاح وأحمد الشناوى

نفرتيتى الفن.. إطلالة أنيقة لـ سوسن بدر بـ لوك جديد وشعر غريب

بـ كاش مايوه.. كارول سماحة تصدم متابعيها بإطلالة جذابة مع ابنتها

أنيقة وشيك.. يارا بإطلالة سوداء تبهر الجمهور

ترشيحاتنا

شاهد.. أيمن بهجت قمر ينشر صورة مع زوجته

أول تعليق من الاهلي على قرعة الدوري الممتاز

حالة الطقس.. الأرصاد تعلن موعد سقوط الأمطار.. فيديو

رابط تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. تعرف على النتيجة برقم الجلوس

بـ مايوه أسود .. نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

المصري البورسعيدي يكشف حقيقة تولي إيهاب جلال قيادة المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الخميسي بصحبة ساندي ورانيا يوسف

بـ ميك اب أورانج.. اسما شريف منير بـ لوك جديد

سيرين عبد النور تنشر صورة لها مع ابنتها بإطلالة باربي