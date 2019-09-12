شاهد.. لقاء الخميسي بصحبة ساندي ورانيا يوسف

نشرت الفنانة ساندي علي علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات" انستجرام" صورة لها تجمعها مع الفنانة لقاء الخميسي ورانيا يوسف .
وتألقت ساندي بتيشرت ابيض و جيبة ميني جيب اخضر بكورنيش من نفس القماشة، وظهرت لقاء بفستان اسود كب ضيق وتحت الركبة ورفعت شعرها الي الخلف مع حذاء باللون الاسود .
وكانت رانيا يوسف بأطلالة جريئة كالعادة بفستان باللون الاحمر المائل علي البينك بحزام من الخصر بنفس لون الفستان واعتمدت سلسلة قصيرة مناسبة لأطلالاتها .
وكتبت ساندي علي الصورة "" with my bestie
وتألقت ساندي بتيشرت ابيض و جيبة ميني جيب اخضر بكورنيش من نفس القماشة، وظهرت لقاء بفستان اسود كب ضيق وتحت الركبة ورفعت شعرها الي الخلف مع حذاء باللون الاسود .
وكانت رانيا يوسف بأطلالة جريئة كالعادة بفستان باللون الاحمر المائل علي البينك بحزام من الخصر بنفس لون الفستان واعتمدت سلسلة قصيرة مناسبة لأطلالاتها .
وكتبت ساندي علي الصورة "" with my bestie