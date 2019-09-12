شاهد.. لقاء الخميسي بصحبة ساندي ورانيا يوسف

نشرت الفنانة ساندي علي علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات" انستجرام" صورة لها تجمعها مع الفنانة لقاء الخميسي ورانيا يوسف .وتألقت ساندي بتيشرت ابيض و جيبة ميني جيب اخضر بكورنيش من نفس القماشة، وظهرت لقاء بفستان اسود كب ضيق وتحت الركبة ورفعت شعرها الي الخلف مع حذاء باللون الاسود .وكانت رانيا يوسف بأطلالة جريئة كالعادة بفستان باللون الاحمر المائل علي البينك بحزام من الخصر بنفس لون الفستان واعتمدت سلسلة قصيرة مناسبة لأطلالاتها .وكتبت ساندي علي الصورة "" with my bestie