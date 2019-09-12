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رياضة

الألومنيوم يختتم معسكره بالقاهرة بالفوز على اتحاد الشرطة 1-0

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:00 م
المدير الفنى للألومنيوم
المدير الفنى للألومنيوم ياسر الكنانى
رباب الهوارى
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم معسكره بالقاهرة بالفوز علي اتحاد الشرطة بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما استعدادا للموسم الجديد بدورى القسم الثانى .

وقرر المدير الفنى ياسر الكنانى منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أيام على أن يستأنف المران يوم الثلاثاء بملعب الألومنيوم، استعدادا للموسم الجديد بدورى القسم الثانى.

وصرح ياسر الكنانى المدير الفنى للفريق في تصريحات "لصدى البلد" بمعسكرى المنصورة والقاهرة ومبارياتهم الودية وتحقيق العديد من المكاسب الفنية والبدنية، وحالة الالتزام والانضباط لدى اللاعبين وتنفيذ التعليمات على الوجه الأكمل والوصول لأعلى درجات الانسجام والتفاهم.

وأشار الكنانى بأنه كان حريصًا على رفع معدلات اللياقة البدنية والذهنية للاعبين ومنح الفرصة للجميع وتطبيق العديد من الجمل الخططية والتكتيكية خلال التدريبات واللقاءات الودية، مشيرًا إلى أنه ليس قلقًا من نتائج المباريات الودية التي خاضها الفريق في ظل تحقيقه مكاسب بالجملة.

وكان فريق الألومنيوم قد دخل في معسكر بمدينة المنصورة لمدة 5 أيام، ثم معسكر القاهرة لمدة أسبوع ،وبعدها يعود الفريق إلي مدينة الألومنيوم لمواصلة الاستعداد للموسم الجديد بدورى القسم الثانى.

كان فريق الألومنيوم خاض لقاءات ودية قبل السفر لمعسكر المنصورة والقاهرة ، ولعب ودية أمام شبان قنا بملعب شبان قنا وفاز بهدف للا شيء ، ثم خاض ودية مع أسمنت أسيوط وفاز فيها بهدفين نظيفين ،ولعب ثالث ودياته مع شبان قنا وفاز بنتيجة 2/1 ،ورابع ودياته كانت مع بترول أسيوط وخسر بهدفين نظفين ،ليختتم خامس ودياته بلقاء بترول أسيوط أيضا ولكن بملعب بترول أسيوط وفاز الألومنيوم بهدفين نظيفين.

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