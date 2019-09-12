ضهرى وسندى .. إيمي طلعت زكريا تنشر صورة لوالدها وشقيقها

نشرت الفنانة الشابة إيمى زكريا، صورة لوالدها الفنان طلعت زكريا وشقيقها عمر عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"وعلقت ايمى طلعت زكريا على الصورة قائلة: "ابى واخى ضهرى وسندى".يذكر ان اخر اعمال الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا مسرحية "ليلة زفاف المرحوم"، مع النجم حسن يوسف.مسرحية "ليلة زفاف المرحوم" بطولة نجم السينما "حسن يوسف" والنجم "طلعت زكريا"، والمطرب "شعبان عبد الرحيم"، وعرضت في الفترة من 5 إلى 7 يونيو في "الدمام" بالمملكة العربية السعودية.