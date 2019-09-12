ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ضهرى وسندى .. إيمي طلعت زكريا تنشر صورة لوالدها وشقيقها

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:17 م
طلعت زكريا
طلعت زكريا
محمد بدران
نشرت الفنانة الشابة إيمى زكريا، صورة لوالدها الفنان طلعت زكريا وشقيقها عمر عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"

وعلقت ايمى طلعت زكريا على الصورة قائلة: "ابى واخى ضهرى وسندى".

يذكر ان اخر اعمال الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا مسرحية "ليلة زفاف المرحوم"، مع النجم حسن يوسف.

مسرحية "ليلة زفاف المرحوم" بطولة نجم السينما "حسن يوسف" والنجم "طلعت زكريا"، والمطرب "شعبان عبد الرحيم"، وعرضت في الفترة من 5 إلى 7 يونيو في "الدمام" بالمملكة العربية السعودية.


 






View this post on Instagram

أبى واخى 💪ضهرى وسندى

A post shared by Emy Talaat Zakaria (@emytalaatzakaria) on

ضهرى وسندى .. إيمي طلعت زكريا تنشر صورة لوالدها وشقيقها

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز السوشيال ميديا.. رضوى الشربيني تتألق على الشاطئ .. ليلى علوي في أحدث ظهور لها.. حازم إمام ينشر صورة مع أساطير كرة القدم المصرية

بيقولوا عليا مت.. طلعت زكريا يرد بسخرية على شائعة وفاته

مع حبي .. رسالة حب من ايمى طلعت زكريا لوالدها

تغير ملامح طلعت زكريا في أحدث ظهور له.. وابنته تعلق

إيمي طلعت زكريا تهنئ هنا الزاهد قبل حفل زفافها

ترشيحاتنا

صورت زوجها عارياً.. النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل ربة منزل في الدقهلية

داليا مصطفى تقضي إجازة الصيف بصحبة زوجها شريف سلامة

شاهد: تصميم غريب لـ تورته زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمى

جاكت ولا بورنص.. نانسي عجرم بإطلالة غريبة على البحر

موعد القمة ومواجهة الأهلي بـ بيراميدز.. كل ما تريد معرفته عن قرعة الدوري الجديد

رسميًا.. سموحة يرفض إذاعة مباراته أمام النادي الأهلي في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاكت ولا بورنص.. نانسي عجرم بإطلالة غريبة على البحر

مي سليم تظهر بإطلالة أنيقة تبهر الجمهور

بـ ملابس الشاطئ ..داليا مصطفى تنشر سيلفي مع زوجها