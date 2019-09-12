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رياضة

الاهلى يكتسح بيراميدز 4-0 فى دورى القطاعات

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:59 م
الأهلى
الأهلى
عمرو الحلوانى
اقيمت اليوم مباريات الجولة الاولي لبطولة الجمهورية لكرة القدم مواليد 2004 والتي اسفرت عن تحقيق الأهلى فوزا كبيرا على حساب بيراميدز بأربعة أهداف دون رد.

ونجح لاعبو الأهلى الصغار فى السيطرة على أوقات المباراة بالكامل فى ظل المستوى المميز على الجانب الفنى والبدنى الذى تم تقديمه.

وفى الجولة ذاتها فاز مصر المقاصة علي الإسماعيلي 5-1 بينما تغلب الزمالك علي حرس الحدود 5-0 وتعادل سموحة مع الجونة بدون أهداف وفاز وادى دجلة على الإنتاج الحربى 2-1 وتغلب طنطا على المقاولون العرب 3-1 .

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