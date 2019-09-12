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رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. مران قوي لحراس الأهلي في غينيا

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:23 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
أدى شريف إكرامى ومحمد الشناوى وعلي لطفي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانا قويا تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس على ملعب مالابو بغينيا الاستوائية وهو نفسه الملعب الذى تقام عليه مباراة كانو سبورت.

وقاد مدرب الحراس مران خاص بشكل فردي لكل حارس بالإضافة إلى تدريبات بدنية قبل المشاركة في تقسيمة بين اللاعبين في نهاية المران.

يلتقى الأهلي مع كانو سبورت الغيني في السادسة من مساء السبت بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.

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