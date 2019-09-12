تدريبات خفيفة لـ جيرالدو وأزارو في غينيا الاستوائية

أدى وليد أزارو وجيرالدو دا كوستا لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية واستشفائية على هامش المران الجماعي للفريق اليوم الخميس.



واكتفى الثنائي بأداء تدريبات بدنية واستشفائية ضمن البرنامج المحدد لهما من قبل رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد عودتهما مؤخرا من المشاركة مع منتخبات بلادهما.



وقاد سامي قمصان المدرب المساعد للفريق تدريبات بدنية واستشفائية للثنائي للتخلص من حالة الإجهاد التي صاحبتهما في رحلة السفر إلى غينيا.



ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت بتوقيت القاهرة.