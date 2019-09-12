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رياضة

لماذا تراجع سموحة وقرر إذاعة مباراة الأهلى فى الدورى؟ .. فرج عامر يجيب

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 10:33 م
الأهلى وسموحة
الأهلى وسموحة
عمرو الحلوانى
نشر فرج عامر رئيس نادى سموحة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك معلقا على أزمة إذاعة مباراة الأهلى وسموحة فى انطلاق بطولة الدورى الممتاز .

وجاء فرج عامر قائلا " تلقيت مكالمة تليفونية جميلة من شخصية محترمة وهو منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن الجديد وشعرت بالاحترام والالتزام وان مصر بخير وعلي طريق التقدم دائما وسوف نتوصل إلى حل طيب يرضي جميع الأطراف يتماشى مع تطوير برزنتيشن فكرا وعملا ولن نخزل عشاق كرة القدم أبدا " .

ويلاقى فريق سموحة نظيره الأهلى فى افتتاح مباريات بطولة الدورى الممتاز والمقرر انطلاقة 21 من الشهر الجارى.

وكان سموحة قد أعلن عدم إذاعة مباراته الأولى مع الأهلى قبل أن يتراجع بعدها بما يقرب من ساعتين ويعلن إذاعتها من جديد.

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