أصالة عن مي فاروق: موهبتها جعلت مسيرتها نقية.. فيديو

أعربت الفنانة أصالة عن احترامها وتقديرها الكبير للمطربة مي فاروق، قائلة "بحترم موهبتها وكرامتها التي جعلت مسيرة حياتها نقية".



وأضافت أصالة، خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة "سي بي سي" أنها تحترم شخصية مي فاروق بمعزل عن موهبتها نظرا لعدم استغلالها موهبتها أو شهرتها لتحقيق مآرب أخرى، لافتة إلى أن مي تستحق كل شئ جميل في الدنيا وستحصل يوما ما على حقها الطبيعي الذي يتناسب مع موهبتها وشخصيتها.



ونوهت أصالة إلى عشقها وإيمانها بالصداقة ووضعها الأصدقاء بمرتبة الأهل وتأثرها كثيرا بمقطع "أما أعراض انسحابك من حياتي مش قضية" في أغنية "خانة الذكريات".