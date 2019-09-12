ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أصالة عن مي فاروق: موهبتها جعلت مسيرتها نقية.. فيديو

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 10:43 م
أصالة ومى فاروق
أصالة ومى فاروق
حمزة شعيب
أعربت الفنانة أصالة عن احترامها وتقديرها الكبير للمطربة مي فاروق، قائلة "بحترم موهبتها وكرامتها التي جعلت مسيرة حياتها نقية".

وأضافت أصالة، خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة "سي بي سي" أنها تحترم شخصية مي فاروق بمعزل عن موهبتها نظرا لعدم استغلالها موهبتها أو شهرتها لتحقيق مآرب أخرى، لافتة إلى أن مي تستحق كل شئ جميل في الدنيا وستحصل يوما ما على حقها الطبيعي الذي يتناسب مع موهبتها وشخصيتها.

ونوهت أصالة إلى عشقها وإيمانها بالصداقة ووضعها الأصدقاء بمرتبة الأهل وتأثرها كثيرا بمقطع "أما أعراض انسحابك من حياتي مش قضية" في أغنية "خانة الذكريات".

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

التعليم: لن نطبع كتب الثانوية العامة بداية من العام الدراسي المقبل

فرمانات التعليم: الكتب هتتأخر .. وقف طباعة مواد الثانوية .. حظر التبرعات

التفاصيل الكاملة لـ حريق لنشين سياحيين بالغردقة

شاهد.. رانيا يوسف برفقة احمد السقا في صالة الجيم

رمضان عبد المعز: لو عاوز تغيظ الشيطان أفعل هذا الأمر

صورت زوجها عارياً.. النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل ربة منزل في الدقهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيدي كرم بفستان شيك مع شريهان أبو النصر.. صورة

أنقذوا احمد مجدي.. القصة الكاملة لـ غرق طالب الدقهلية في مصيف دمياط.. صور

جاكت ولا بورنص.. نانسي عجرم بإطلالة غريبة على البحر