ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سلة الأهلي للسيدات يهزم الزهور 88 – 52

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:13 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
نجح فريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فريق الزهور بنتيجة ٨٨ – ٥٢ في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس في ختام مرحلة المجموعات بدوري منطقة القاهرة ليحجز مقعده في الدور الثاني من البطولة بالعلامة الكاملة.

وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي في الجزيرة ، وقدمت خلالها لاعبات الفريق مستوى أكثر من رائع ونجحن في الهيمنة على مجريات المباراة بفضل الدفاع القوي والاستحواذ والالتزام بتعليمات علي هاشم المدير الفني للفريق.

من ناحية أخرى، منح المدير الفني اللاعبات راحة غدا الجمعة ويستأنف الفريق تدريباته السبت القادم استعدادًا لمواجهات الدور الثاني من بطولة منطقة القاهرة والذي يقام في الثامن عشر من سبتمبر الجاري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيدات السلة بالأهلي يواجه النصر مساء اليوم

سيدات سلة الأهلي يفوز على النصر

سيدات السلة بالأهلي يواجه الغابة مساء اليوم

سيدات سلة الأهلي يهزمن الغابة 86 - 30 في منطقة القاهرة

ترشيحاتنا

طفلة أوكرانية عمرها عامان تقتل والدتها بالخطأ.. صور

داليا مصطفى تقضي إجازة الصيف بصحبة زوجها شريف سلامة

جاكت ولا بورنص.. نانسي عجرم بإطلالة غريبة على البحر

أنقذوا احمد مجدي.. القصة الكاملة لـ غرق طالب الدقهلية في مصيف دمياط.. صور

أنقذه ذكاؤه.. كيف نجا طفل مصري بالكويت من واقعة اغتصاب

بعد شائعة وفاته.. شاهد.. أحدث ظهور للفنان الكبير محمود ياسين وماذا قال ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيدي كرم بفستان شيك مع شريهان أبو النصر.. صورة

أنقذوا احمد مجدي.. القصة الكاملة لـ غرق طالب الدقهلية في مصيف دمياط.. صور

جاكت ولا بورنص.. نانسي عجرم بإطلالة غريبة على البحر