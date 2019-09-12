سلة الأهلي للسيدات يهزم الزهور 88 – 52

نجح فريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فريق الزهور بنتيجة ٨٨ – ٥٢ في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس في ختام مرحلة المجموعات بدوري منطقة القاهرة ليحجز مقعده في الدور الثاني من البطولة بالعلامة الكاملة.



وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي في الجزيرة ، وقدمت خلالها لاعبات الفريق مستوى أكثر من رائع ونجحن في الهيمنة على مجريات المباراة بفضل الدفاع القوي والاستحواذ والالتزام بتعليمات علي هاشم المدير الفني للفريق.



من ناحية أخرى، منح المدير الفني اللاعبات راحة غدا الجمعة ويستأنف الفريق تدريباته السبت القادم استعدادًا لمواجهات الدور الثاني من بطولة منطقة القاهرة والذي يقام في الثامن عشر من سبتمبر الجاري.



