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أخبار البلد

اهم الاخبار : قرارات مهمة فى التعليم .. خطوة جديدة لعزل ترامب .. محمود ياسين يكذب الشائعات

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:41 م
صدى البلد
صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار اليوم، الخميس الموافق 12 سبتمبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها..

مصر تدعو سفراء الدول الأوروبية للاطلاع على آخر المستجدات بـ سد النهضة

دعا السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية اليوم الخميس، سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى القاهرة لاطلاعهم على آخر مستجدات المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي " اقرأ المزيد ".

فرمانات التعليم: الكتب هتتأخر .. وقف طباعة مواد الثانوية .. حظر التبرعات

عقد وزير التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، بمقر ديوان عام الوزارة، لشرح آخر تطورات العام الدراسي الجديد ، وأصدر وزير التعليم عددا من القرارات المهمة " اقرأ المزيد ".

الأرصاد تعلن توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة في جميع المحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا" اقرأ المزيد ".

قرار جمهورى بتعيين المستشار حمادة الصاوى نائبا عاما

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بتعيين المستشار حمادة الصاوى نائبا عاما، وذلك خلفا للمستشار نبيل صادق " اقرأ المزيد ".

فتاة تركية تحاول التشهير باللاعب الدولي محمد النني

نشرت فتاة تدعى بيرين جوني محادثات لها مع اللاعب الدولي المصري محمد النني لاعب فريق بشكتاش التركي، عبر موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام" " اقرأ المزيد ".

خطوة جديدة من مجلس النواب الأمريكي لعزل ترامب

بدأ أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزب الديمقراطي، اليوم الخميس، اتخاذ خطوات جديدة في طريق عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، وذلك عقب وضعهم القواعد الأساسية للجنة المعنية بالتحقيق مع ترامب" اقرأ المزيد ".

كل ما تريد معرفته عن قرعة الدورى الممتاز لموسم 2019/2020

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن انتهاء قرعة الدوري المصري في نسخته الجديدة 2019 - 2020، التي أقيمت في أحد فنادق القاهرة الكبرى في حضور أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة " اقرأ المزيد ".

أول ظهور لمحمود ياسين بعد شائعة وفاته

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى مقطعا مصورا للنجم الكبير محمود ياسين فى أحدث ظهور له بعد العديد من الشائعات التى طالته مؤخرا يوجه خلاله رسالة خاصة لجمهوره.

وظهر محمود ياسين بصحة جيدة وقال: يسعدنى دائما أن أطلع على كل مايشغل الناس، وتتمنالى الصحة والسعادة، مفيش أجمل من كده " اقرأ المزيد ".


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