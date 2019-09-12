على طريقة عمرو وردة.. فضيحة محمد النني على إنستجرام مع فتاة تركية.. صور

نشرت فتاة تدعى بيرين جوني محادثات لها مع اللاعب الدولي المصري محمد النني لاعب فريق بشكتاش التركي، عبر موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام".



وذكرت صحيفة "fanatik" التركية، أن بيرين جوني المقلبة بـ "ظاهرة إنستجرام"، نشرت محادثاث لها مع محمد النني، حاول خلالها النجم لمصري التعرف عليها".



وكان محمد النني انتقل إلى بشكتاش خلال الصيف الماضي، قادما من صفوف آرسنال الإنجليزي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع أحقيقة الشراء.



وكان النجم المصري عمرو وردة ،لاعب فريق لاريسا اليوناني، تعرض لأمر مشابه، عندما نشرت فتاة مكسيكسة محادثات غير اخلاقية لعمرو وردة.