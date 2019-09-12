بعد شائعة وفاته.. شاهد.. أحدث ظهور للفنان الكبير محمود ياسين وماذا قال ؟

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعى مقطعا مصورا للنجم الكبير محمود ياسين فى أحدث ظهور له بعد العديد من الشائعات التى طالته مؤخرا يوجه خلاله رسالة خاصة لجمهوره.



وظهر محمود ياسين بصحة جيدة وقال: يسعدنى دائما أن أطلع على كل مايشغل الناس، وتتمنالى الصحة والسعادة، مفيش أجمل من كده.



وأضاف محمود ياسين: والفنان عمره بيطول وبيعيش بالأمانى الطيبة اللى جاية من قلب الناس اللى بتحبه وبتقدره.. وشكرا للناس الطيبة اللى بتسعى دائما لعمل الخير.



يذكر أن عدد من الشائعات قد طالت الفنان الكبير محمود ياسين الفترة الماضية والتى تتعلق بحالته الصحية.



