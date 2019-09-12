ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد شائعة وفاته.. شاهد.. أحدث ظهور للفنان الكبير محمود ياسين وماذا قال ؟

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:14 م
محمود ياسين
محمود ياسين
نبيل العدوى
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعى مقطعا مصورا للنجم الكبير محمود ياسين فى أحدث ظهور له بعد العديد من الشائعات التى طالته مؤخرا يوجه خلاله رسالة خاصة لجمهوره.

وظهر محمود ياسين بصحة جيدة وقال: يسعدنى دائما أن أطلع على كل مايشغل الناس، وتتمنالى الصحة والسعادة، مفيش أجمل من كده.

وأضاف محمود ياسين: والفنان عمره بيطول وبيعيش بالأمانى الطيبة اللى جاية من قلب الناس اللى بتحبه وبتقدره.. وشكرا للناس الطيبة اللى بتسعى دائما لعمل الخير.

يذكر أن عدد من الشائعات قد طالت الفنان الكبير محمود ياسين الفترة الماضية والتى تتعلق بحالته الصحية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في أحدث ظهور لهما.. شاهد ريهام حجاج برفقة زوجها محمد حلاوة

بـ اللون الأسود.. عبير صبري تشعل إنستجرام من لندن في أحدث ظهور

شاهد.. مقدمة نارية بـ الدموع لـ ريهام سعيد في أول ظهور لها على الهواء بعد مرضها

موجز التوك شو.. طبيب ريهام سعيد يفجر مفاجأة عن احتمالية بقائها على قيد الحياة.. والباز يكشف عن أرقام فلكية يتقاضاها الدجالون والنصابون من الشعب.. وطوفان هائل يضرب الصين.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. لقاء الخميسي بصحبة ساندي ورانيا يوسف

الاهلى يكتسح بيراميدز 4-0 فى دورى القطاعات

أول تعليق من الاهلي على قرعة الدوري الممتاز

بإطلالة كلاسيكية جذابة.. منى الشاذلي تحضر حفل زفاف هنا الزاهد

بـ ميك اب أورانج.. اسما شريف منير بـ لوك جديد

بـ بادي اخضر.. شاهد.. ياسمين صبري تبهر الجمهور في أحدث ظهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاكت ولا بورنص.. نانسي عجرم بإطلالة غريبة على البحر

مي سليم تظهر بإطلالة أنيقة تبهر الجمهور

بـ ملابس الشاطئ ..داليا مصطفى تنشر سيلفي مع زوجها