مؤمن زكريا يكشف حقيقة اعتزاله بسبب إصابته المزمنة ورحلة علاجه فى ألمانيا.. فيديو

قال مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إصابته "نفسية"، وهي السبب في ابتعاده عن المشاركة في المباريات.



وأضاف مؤمن في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "اللعيب" عبر قناة ام بي سي مصر، إنه بعد الإصابة وابتعاده لمدة وصلت لـ6 أشهر، ومرض والده وخضوع والدته لعملية جراحية بسببه، مما أثر عليه نفسيا دون مساندة من أحد.



وأوضح أنه سيسافر ألمانيا للعلاج، لمعرفة إصابته تحديدًا ومدة العلاج، مضيفا: " لا أتدرب، 6 شهور مرت عليّ من الضغط" ، إصابتي في الركبة ولكني لا أعلم ما هي الإصابة.. الأشعة لم تُظهر شيئا ولكني أشعر بوجع".



واختتم: "واجهت أحداثا كسرتني، في ظل ابتعادي عن الملاعب والتدريب وأصدقائي، والجماهير التي أعشقها وتعشقني".