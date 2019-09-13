شقيق الفنان محمد علي يفجر مفاجأة حول سرقته لأموال أخيه الأكبر المتوفى.. فيديو ومستندات

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قال أحمد على، شقيق الفنان محمد على، إنه يمتلك شركة تسويق عقاري، كما أنه يقوم بالإنفاق على أولاد أخيه المتوفي، متسائلا في نفس الوقت، لماذا لم يعط الفنان محمد علي أبناء أخيه الـ 25 مليون جنيه الخاصة بهم حتى الآن.وأضاف خلال فيديو مسجل له نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن أخيه لم يرد على أي فرد من العائلة منذ فترة طويلة، موضحًا أنه تحدث الآن نتيجة ما فعله شقيقه من نشره لفيديوهات مؤخرًا، وأنه كان يحاول الوصول إليه لحل الموضوع وديًا.وأشار إلي أنه أخيه الكبير عندما توفى كان لا بد أن يكون هناك وصي على أولاده "القصر"، كاشفا أنه نتيجة صدمة والده ووالدته نتيجة وفاة إبراهيم الشقيق الأكبر، قاموا بنقل الوصاية لأخيه محمد، وقاموا بعمل "توكيل له"، بحق البيع والوصاية على أولاد أخيه، كما حررا توكيلا عاما شاملا له بالإضافة إلي توكيل بنوك من أجل تصرف فيما يخص شقيقه المتوفى إبراهيم.وكشف أحمد على، شقيق الفنان محمد على، أن الأخير قام ببيع الفيلل ولم يعط الأموال لأسرة شقيقه المتوفي أو للعائلة، مما جعله – "أحمد" -، يقوم بشرح الموقف لوالدته، وقامت بإقامة دعوى قضائية ضده في المحكمة.