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فن

ماجد المصري: لم أواجه صعوبات في الحديث باللهجة الصعيدية

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 02:24 ص
ماجد المصري
ماجد المصري
شيرى نبيل
قال النجم ماجد المصري إنه لم يواجه صعوبة في التحدث باللهجة الصعيدية خلال مسلسل "بحر" الذي يعرض علي قناة الحياة.

وأضاف في تصريح لصدي البلد أن مسلسل "بحر" ليس الأول الذي يتحدث فيه باللهجة الصعيدية، "قدمت أكثر من عمل فني بلهجات مختلفة"، كما حرص المخرج على أن يتواجد في العمل مصحح لغة حتى لا يشعر المشاهد بأن هناك خطأ في اللهجة، حيث أن الجمهور أصبح يركز مع الفنان وإذا شعر بأن هناك خطأ سوف يكون حديث وسائل الاجتماعي وأكد "مشواري الفني الطويل يجعلني أكون على حذر كبير".

مسلسل "بحر" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.

وتدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدا عن الثأر وتجارة السلاح حيث يتناول قضايا الصعيد بتوجيه رسائل عدة فى مقدمهما الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.

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