الآلاف يغنون مع تامر عاشور في حفل كامل العدد بـ نادي النصر بالإسكندرية.. صور

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع تامر عاشور واستقبلوه بشكل حافل حيث ردد الجمهور من مختلف الأعمار أغانيه في حفله بنادي النصر للقوات المسلحة بالإسكندرية.



ومنذ بداية الحفل تفاعل الجمهور معه وظل يردد أغنياته علي مدار ساعتين كاملتين قدم خلالها ما يقرب من 15 أغنية متنوعة، الحفل حضره الآلاف ورفع لافتة كامل العدد.



تامر حرص على تحية الدكتورة سارة الطباخ التي تواجدت في الحفل بعد تعاقدها معه قبل أيام لإنتاج وإدارة أعماله خلال الفترة المقبلة.



وأعلن من علي المسرح سعادته بالعمل معها خاصة أنه الحفل الأول لهما بعد انضمامه لشركتها " ايرث برودكشن "، وفي نهاية الحفل حاصر الجمهور تامر عاشور أثناء خروجه لالتقاط السيلفي معه.